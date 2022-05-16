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В ГД предложили не исполнять вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ

Сенаторы и депутаты «Единой России» предложили не исполнять постановления ЕСПЧ в стране

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Группа сенаторов и депутатов «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий прекращение исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 16 марта. Об этом со ссылкой на опубликованный в думской базе документ сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, в рамках инициативы предлагается установить предельный срок исполнения постановлений ЕСПЧ в России. Такой датой предлагается признать 16 марта, так как в этот день страну официально исключили из Совета Европы (СЕ).

Отмечается, что в целях обеспечения и защиты прав россиян авторы законопроекта предлагают разрешить Генпрокуратуре до 1 января 2023 года выплатить денежные компенсации заявителям по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

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Варвара Кошечкина
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