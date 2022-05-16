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Европе предсказали аномальную жару

Некоторым странам Западной Европы, в том числе Испании и Франции, предрекли первую жару

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости

На неделе с 16 мая 2022 года Западная Европа может столкнуться с резким повышением максимальной дневной температуры. О том, что в некоторые страны придет первая весенняя жара, говорится в материале The Guardian.

Ближе к середине мая 2022 года в Европу пришел южный воздух, поток которого продолжится и дальше. В итоге некоторым странам предсказали аномальные значения температуры в сравнении со средними. Согласно прогнозам, в течение недели на большей части Испании и Франции температура будет больше 30 градусов Цельсия — на 10 градусов выше нормы. Некоторые эксперты ожидают повышение и до 40 градусов Цельсия.

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Аномальные погодные условия предрекли и северо-западным частям Австралии. В течение недели там ожидают чрезвычайно влажную и ветреную погоду. В некоторых районах могут выпасть до 150 миллиметров дождя, что вызовет риск наводнений.

Ранее ученые Института географии РАН предрекли Крыму аномальную жару. По их словам, к середине текущего века экстремально жаркие летние дни на полуострове будут случаться чаще в шесть раз, а к концу столетия их количество дойдет до сорока в год.

Нина Ташевская
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