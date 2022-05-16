Стая розовых фламинго остановилась в Крыму для брачных игр

Стая розовых фламинго остановилась в крымском заповеднике для брачных игр

Стая розовых фламинго остановилась на территории Опукского заповедника в Крыму для брачных игр. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ФГБУ «Заповедный Крым».

Как отмечается, для остановки птицы выбрали Кояшское озеро. Всего там были замечены 11 перелетных фламинго.

«Фламинго, как и все птицы, хорошо оценивают текущую ситуацию и останавливаются больше одного дня только там, где полностью уверены в своей безопасности. Так что их появление на территории заповедника — отличный показатель работы особого режима охраны, добросовестной работы инспекторов», — пояснил научный сотрудник заповедника Игорь Сикорский.

По его словам, к настоящему времени птицы уже покинули озеро. Предположительно, фламинго направились в сторону Сивашского залива, где могут остановиться на гнездовье.

