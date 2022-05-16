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Германия стала платить за российские товары в два раза больше

DWN: расходы Германии на товары из России выросли на 77,7% и составили 4,4 млрд евро

Фото: Ren Pengfei / XinHua / Global Look Press

Германия стала платить за российские товары в два раза больше, несмотря на санкции и сокращение объема торговли. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство, передает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

По данным ведомства, расходы на поставки товаров из России выросли на 77,7 процента и составили 4,4 миллиарда евро. Причиной этого стал рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ. В то же время, импортный объем сократился на 27,8 процента, а экспорт из Германии в Россию уменьшился на 58,7 процента — до 1 миллиарда евро.

Уточняется, что торговый дефицит с Россией (разница между объемами экспорта и импорта) достиг рекорда и составил 3,4 миллиарда евро.

В мае министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру. Она отметила, что страны Группы семи должны дать «политический ответ» и противостоять «этим надвигающимся кризисам и действовать быстро».

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Марина Совина
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