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В Британии задержали заблокировавших танкер с российской нефтью активистов

В Британии задержали 15 активистов Greenpeace, блокировавших танкер с нефтью из России

Фото: Fionn Guilfoyle / Greenpeace

Активисты экологической организации Greenpeace, которые заблокировали греческий танкер Andromeda с российской нефтью и не пускали его в терминал Navigator в британском графстве Эссекс, задержаны. Об этом стало известно из заявления британской полиции.

«Мы произвели 15 задержаний после сообщений о том, что люди получили доступ к терминалу Navigator», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов произвели задержания по подозрению во вторжении в частную собственность с отягчающими обстоятельствами сначала восьми мужчин и женщин в возрасте от 27 до 72 лет, а затем — еще семи человек. Задержанные активисты остаются под стражей.

В заявлении указывается, что полиция не имеет ничего против митинга, однако она должна вмешиваться в ситуации, где присутствуют риск для жизни людей или подозрения в нарушении законов.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 15 мая, активисты Greenpeace заблокировали заход танкера в Эссексе. Активисты вышли на акцию протеста и требовали остановить импорт российского топлива, в руках у них были плакаты с надписью: «Нефть разжигает войну».

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Варвара Кошечкина
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