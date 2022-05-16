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Стала известна причина смерти актера Хагерти из сериала «Друзья»

TMZ: актер Хагерти из сериала «Друзья» умер после неблагоприятной реакции на антибиотик
Майк Хагерти

Майк Хагерти. Фото: FilmStills.net / Global Look Press

Американский актер Майк Хагерти из сериала «Друзья» умер после неблагоприятной реакции на антибиотик. Об этом стало известно порталу TMZ.

Как рассказали источники издания, в апреле в ногу актера попала инфекция. Позже он выздоровел, однако врачи прописали антибиотик. После приема лекарства он впал в кому и впоследствии скончался.

Майк Хагерти умер 6 мая в возрасте 67 лет. Он наиболее известен своей повторяющейся ролью управляющего зданием, мистера Тригера, в сериале «Друзья». Также он сыграл в фильмах «За бортом», «Мир Уэйна», в сериалах «Сайнфелд», «Анатомия страсти» и других картинах.

Марина Совина
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