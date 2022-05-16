Стала известна причина смерти актера Хагерти из сериала «Друзья»

TMZ: актер Хагерти из сериала «Друзья» умер после неблагоприятной реакции на антибиотик

Американский актер Майк Хагерти из сериала «Друзья» умер после неблагоприятной реакции на антибиотик. Об этом стало известно порталу TMZ.

Как рассказали источники издания, в апреле в ногу актера попала инфекция. Позже он выздоровел, однако врачи прописали антибиотик. После приема лекарства он впал в кому и впоследствии скончался.

Майк Хагерти умер 6 мая в возрасте 67 лет. Он наиболее известен своей повторяющейся ролью управляющего зданием, мистера Тригера, в сериале «Друзья». Также он сыграл в фильмах «За бортом», «Мир Уэйна», в сериалах «Сайнфелд», «Анатомия страсти» и других картинах.