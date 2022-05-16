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В Татарстане откроют выставку к 1100-летию принятия ислама

Выставку картин к 1100-летию принятия ислама проведут в Музее болгарской цивилизации
«Вспоминая далеких предков»

«Вспоминая далеких предков». Изображение: Полина Илюшкина

Художественную выставку к 1100-летию принятия ислама проведут в Болгаре, Татарстан. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, экспозиция откроется в Музее болгарской цивилизации 21 мая в девять часов утра и продлится в культурном учреждении до 26 июня. Отмечается, что посетители увидят работы академика Российской академии художеств Фирината Халикова и художника-стажера Российской академии художеств Полины Илюшкиной.

Согласно материалу, на выставке будет представлен цикл картин художницы, который она создала по итогам путешествий в исламские страны: Иран, Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Египет и другие.

Ранее стало известно, что в республике Татарстан состоится VI форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Мероприятие пройдет с 23 по 25 мая в комплексе «Боровое Матюшино», его посетят представители студенческого сообщества и молодежных экологических объединений.

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Майя Пономаренко
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