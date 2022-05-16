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Обвиненный в убийствах член ОПГ «Михайловские» арестован в Подмосковье

Обвиненный в убийствах и разбоях член ОПГ «Михайловские» арестован в Подмосковье

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Подмосковье арестован 45-летний член ОПГ «Михайловские», обвиняемый в убийствах, разбоях, участии в банде и незаконном сбыте оружия и боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 16 мая, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По ее данным, в августе 2004 года на территории московского региона неоднократно ранее судимый Михаил Михайлов после освобождения из мест лишения свободы создал банду, целью которой были грабежи и кражи. В тот период Михайлов и его сообщники, среди которых был и задержанный сейчас фигурант, избили предпринимателя бейсбольными битами, пытаясь завладеть половиной его офисного здания. В результате их жертва погибла.

Летом 2006 года Михайлов и соучастники напали на офис риелторской фирмы и похитили из нее сейф. В октябре 2008 года банда напала на пункт обмена валют и похитила из него 26 миллионов рублей. Как минимум дважды — в 2004 и 2007 годах — преступники инсценировали под несчастные случаи смерти жителей города Люберцы, чтобы завладеть их недвижимостью.

В 2010 году уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск. Мособлсуд приговорил других членов банды и главаря Михайлова к срокам лишения свободы от 8,5 года до пожизненного, но как минимум один из активных членов банды был в бегах.

В апреле 2022 года правоохранители установили, что обвиняемый находится в Московской области. Отработка этой информации привела к задержанию еще одного члена банды.

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Леонид Микуляк
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