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АЦБК и РОТЕК подписали контракт на поставку второй паровой турбины

АЦБК и РОТЕК подписали контракт на поставку второй паровой турбины мощностью 30 мегаватт

Фото: Архангельский ЦБК

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК)» и АО «РОТЕК» подписали контракт о поставке второй паровой турбины мощностью 30 мегаватт. Она заменит устаревшую турбоустановку той же мощности в рамках программы модернизации энергосистемы предприятия, говорится в сообщении АЦБК.

Стоимость оборудования составляет 1,4 миллиарда рублей.

Современная турбина ПР-30 производства Уральского турбинного завода будет оборудована системой предиктивной аналитики «ПРАНА», которую разработал и внедряет подрядчик. В текущей экономической ситуации и условиях ограниченного импорта возможность контролировать состояние энергетического оборудования, прогнозировать график покупки запчастей и предупреждать крупные аварии приобретает решающее значение в сохранении надёжности энергосистем.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию современного оборудования позволит повысить надёжность и эффективность энергоснабжения предприятия, даст выраженный экологический эффект, минимизирует простои, а также позволит оптимизировать сервисный фонд.

Запуск второй турбины запланировал на 2024 год. Общая стоимость проекта с учетом работ составит порядка 3 миллиардов рублей.

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Татьяна Романова
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