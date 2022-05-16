В России обнулили ввозные пошлины на важное оборудование

Премьер Мишустин объявил об обнулении ввозных пошлин на оборудование для инвестпроектов

Правительство России обнулило ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале кабмина.

«Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестпроектов в важных для экономики секторах, можно будет ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин», — сказано в сообщении. Уточняется, что в первую очередь речь идет о таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, IT-сфера.

Также Мишустин сообщил, что в Россию упростили ввоз электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства: компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций.

Полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации наделяются отраслевые ассоциации. «По новым правилам изготовителям нужно будет обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России», — уточнили в правительстве.