Двоих российских полицейских отправили в колонию строгого режима за взятку

В Петербурге двоих инспекторов ГИБДД осудили за взятку от скрывшегося с места ДТП водителя

В Петербурге суд отправил на два года в колонию строгого режима двоих экс-инспекторов по розыску отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Артема Колесникова и Виктора Мантурова по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов города Дарья Лисицкая.

Помимо этого, им в течение трех лет запретили занимать должности на государственной службе.

По данным инстанции, в июне 2021 года полицейские потребовали 60 тысяч рублей у водителя, оставившего место ДТП. За вознаграждение стражи правопорядка обещали не привлекать мужчину к административной ответственности и списать материал по его розыску в архив.

Водитель сделал вид, что согласился на эти условия, а сам обратился в правоохранительные органы. 29 июня он передал соучастникам деньги, после чего их задержали сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что после инцидента фигурантов уволили из органов внутренних дел.

