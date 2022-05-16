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Названы причины засекреченных в СССР падения самолета на детсад и гибели детей

Краевед Воронов связал засекреченное в СССР падение Ан-24 на детсад с работой высотометра

Фото: Преображенский Сергей / ТАСС

Историк-краевед Владимир Воронов связал засекреченное в СССР падение военного самолета Ан-24 на детсад в Светлогорске под Калининградом, которое привело к гибели детей, с работой высотометра самолета. Такую причину он назвал в материале «Ленты.ру» к 50-летию со дня катастрофы.

Вылетевший с аэродрома Храброво военный самолет Ан-24 с шестью членами экипажа и двумя инспекторами на борту разбился 16 мая 1972 года. Целью полета была проверка радиотехнических средств аэродрома ВВС Балтийского флота в поселке Коса. Самолет упал на здание детского сада и загорелся. В огне погиб экипаж Ан-24, инспекторы, 24 ребенка и повар детсада. Позже от травм скончались две воспитательницы. Всего погиб 41 человек.

Летчик не увидел берега и зацепился за сосну

По мнению краеведа, перед вылетом на аэродроме могли неверно ввести данные атмосферного давления, что привело к сбою в работе барометрического высотометра, а в условиях плохой видимости пилоту пришлось ориентироваться только на приборы. Воронов предположил, что пилот разбившегося Ан-24 рассчитывал на дополнительные 100 метров «запаса» и задел высокое дерево.

«Не видя земли и думая, что имеет еще 100 метров в запасе, летчик подлетает к берегу, перед ним резко появляется сосна, и он за нее цепляется. Ошибка при установке барометрического датчика привела к катастрофе», — высказал свою версию событий краевед.

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Выводы Воронова подтверждаются опубликованными данными расследования, в которых сообщалось о 60-70-метровой погрешности в расчетах высоты.

С краеведом согласен и заслуженный летчик-испытатель России, эксперт МАК по расследованиям катастроф Владимир Бирюков. Он рассказал «Ленте.ру», что Ан-24 считается очень надежным и простым в управлении самолетом, и наиболее вероятной причиной катастрофы является человеческий фактор.

Они это давление либо установили неправильно, либо не установили его вовсе

Владимир Бирюковзаслуженный летчик-испытатель России

Существуют и другие версии случившегося. Согласно одной из них, экипаж был неопытен, а самолет — неисправен. По другой версии, летчики Ан-24 засмотрелись на отдыхавших на пляже нудисток. Также есть мнение, что члены экипажа выпивали перед полетом. Однако все эти версии ничем не подкреплены.

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Валерий Розенберг
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