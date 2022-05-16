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Кардиолог перечислила факторы развития гипертонии

Кардиолог Ольга Бокерия: злоупотребление солью и стресс могут привести к гипертонии

Фото: Yaroslav Shuraev / Pexels

Врач-кардиолог Ольга Бокерия перечислила факторы развития гипертонии, среди которых злоупотребление солью и стресс. Ее слова приводит «Российская газета».

Одним из основных факторов артериальной гипертензии врач назвала возраст. По ее словам, до 64 лет повышенное артериальное давление чаще встречается у мужчин, а женщины подвержены гипертонии после 65 лет. Следующими факторами развития высокого кровяного давления, по мнению врача, являются наследственность, избыточный вес, а также малоподвижный образ жизни, злоупотребление крепкими напитками и курение.

Также медик предупреждает, что избыток натрия в соленой пище может привести к задержке жидкости в организме и спровоцировать скачки артериального давления.

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Бокерия отметила, что не стоит отказываться и от пищи, богатой калием. По словам врача, этот компонент помогает сбалансировать количество натрия в организме. Калий также помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Хронические заболевания и стресс также могут спровоцировать скачки артериального давления. Поэтому кардиолог рекомендует не игнорировать тревожные симптомы и вовремя предпринимать соответствующие меры: обращаться к врачам и стараться меньше нервничать.

Ранее диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова назвала норму и правила употребления свежевыжатых соков. По ее словам, фреши не стоит пить литрами. Разумная норма — до двух стаканов в сутки.

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Юлия Кальницкая
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