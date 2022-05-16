Судомеханика посадили на девять лет за убийство коллеги в Севастополе

В Севастополе суд дал 9 лет механику, зарезавшего коллегу и сбросившего его в море

Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор 50-летнему судомеханику, признав его виновным в убийстве коллеги. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) в Республике Крым и Севастополе Ольга Постнова.

Мужчина осужден на девять лет лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По данным следствия, 13 января 2020 года у причала Южной бухты в Севастополе из воды выловили тело 71-летнего механика с многочисленными ножевыми ранениям. Очевидцы рассказали, что погибшего накануне безвестного исчезновения видели в компании коллеги — механика этого же судна. Предполагаемый убийца был объявлен в розыск. Его задержали в сентябре 2020 года на даче родственников в Ленинградской области и этапировали в Севастополь.

Суд установил, что 30 декабря 2019 года между механиками произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому 17 ножевых ранений и сбросил тело в воду.