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Завершено расследование дела ФСБ о попытке контрабанды при поставках в Анголу

«Ъ»: ФСБ завершила следствие по делу о попытке контрабанды оружия при поставках в Анголу

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Москве завершили расследование уголовного дела о покушении на контрабанду вооружений, фигурантами которого являются отец и сын Владимир и Андрей Шишкины, руководившие ульяновской компанией «Курс-Симбирск». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. Оно было возбуждено следователями ФСБ 8 июля 2020 года. Компания Шишкиных занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и производством наземных тренажеров для летного состава по контрактам с Минобороны России. Предприятие имеет лицензию на гостайну, поэтому его деятельность контролируется ФСБ. В начале расследования был задержан Владимир Шишкин и обвинен в попытке контрабанды. После его ареста компанию возглавил его сын Андрей, которого в апреле 2021 года также взяли под стражу по тому же обвинению. После этого предприятием стала руководить Ираида Шишкина — супруга Владимира и мать Андрея.

В основе уголовного дела — коммерческий контракт на поставку тренажеров пилота и штурмана истребителя Су-30К в Анголу по договорам с Белоруссией, которая продавала самолеты. Эти работы были согласованы ФСБ. Источник издания считает, что возбуждение дела было ошибкой, называя Шишкина-старшего патриотом, который не мог совершить чего-то противозаконного. Несмотря на арест руководителей, компания продолжает сотрудничество с Минобороны. Шишкины своей вины не признают.

В мае 2019 года ТАСС сообщал, что Белорусский 558-й авиационный ремонтный завод поставил в Анголу 12 модернизированных истребителей Су-30К, доработанных до уровня истребителей Су-30СМ на АРЗ по согласованию с Рособоронэкспортом.

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Любовь Ширижик
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