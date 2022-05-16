Три человека ранены при разгоне протестов в Таджикистане

Трое раненых госпитализированы после разгона протестов в Таджикистане

Три человека были ранены при разгоне протестов в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Об этом сообщает «Радио Озоди» (таджикистанская служба «Радио Свобода», признанного Минюстом России иностранным агентом).

Вечером 16 мая большая группа молодежи вышла на улицы и направилась к зданию областной администрации. Силовики начали разгонять их резиновыми пулями и слезоточивым газом. Трех раненых госпитализировали. По данным журналистов, стрельба продолжается. На местном телеканале выступил прокурор области, который призвал жителей не участвовать в митингах и пригрозил уголовным наказанием.

В ноябре 2021 года в одном из сел Горно-Бадахшанской автономной области во время спецоперации силовиков был убит местный житель Гулбиддин Зиебеков. После этого несколько тысяч человек вышли на митинг, потребовали наказания виновных в случившемся и отставки главы региона Алишера Мирзонабота. Власти пообещали выполнить требования, однако, по данным гражданских активистов, расследование убийства Зиебекова продолжается.

14 мая несколько сотен жителей Хорога снова вышли на акцию протеста, потребовав отставки местных властей.