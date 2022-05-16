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В российском городе проведут фестиваль близнецов

Фестиваль близнецов пройдет в Благовещенске в Международный день защиты детей

Фото: Pixabay

В Благовещенске пройдет фестиваль близнецов и близняшек. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает «Российская газета».

По данным издания, мероприятие проведут в Международный день защиты детей в рамках празднования Дня города. Площадкой для фестиваля станет благовещенский Дворец бракосочетания.

«В Благовещенске живут семьи, которым улыбнулось двойное, а некоторым и тройное счастье, семьи в которых родились и воспитываются близнецы, двойняшки и даже тройняшки. И таких семей становится все больше и больше», — отметили в управлении ЗАГС Амурской области.

Уточняется, что принять участие в мероприятии смогут семьи с двойняшками или тройняшками в возрасте от одного года до 13 лет. Подать заявку с кратким рассказом о себе желающие могут до 23 мая.

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Варвара Кошечкина
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