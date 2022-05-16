Мировой торговле спрогнозировали пять сценариев развития

Специалисты ВЭФ спрогнозировали пять сценариев развития мировой торговли

Специалисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе спрогнозировали пять различных сценариев развития событий в мировой экономике и торговле на фоне геополитических изменений. Соответствующий обзор опубликован на сайте ВЭФ.

Первый сценарий предполагает отказ от связей с Россией, а также Белоруссией: в таком варианте ожидается продление экспортных санкций и продолжение ухода с рынка международных компаний. Второй сценарий исходит из возможной «реабилитации» Москвы — в случае «убедительного» прекращения конфликта риск дальнейшей фрагментации мировой торговой системы снизится.

Третий путь, напротив, предполагает «реактивную фрагментацию»: санкции в этом варианте могут коснуться и тех государств, которые продолжают оказывать поддержку России. Четвертый сценарий предполагает более тесную интеграцию стран-союзников: они могут пойти на реформы, предполагающие общее регулирование в некоторых сферах.

Пятый вариант носит название «неприсоединившиеся нищие»: ряд государств — членов Всемирной торговой организации (ВТО) будут сотрудничать только с теми, кто разделяет их взгляды относительно «либерального мирового экономического порядка», другие же страны привилегий будут лишены.

Вопрос серьезной перестройки в мировых торговых отношениях возник после начала российской военной операции на Украине, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля. В ответ на действия Москвы страны Запада ввели ряд ограничений, затрагивающих экономическую и финансовую системы. Также о прекращении или приостановке работы в России в том или ином виде объявил ряд международных компаний.