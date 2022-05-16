Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мировой торговле спрогнозировали пять сценариев развития

Специалисты ВЭФ спрогнозировали пять сценариев развития мировой торговли

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Специалисты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе спрогнозировали пять различных сценариев развития событий в мировой экономике и торговле на фоне геополитических изменений. Соответствующий обзор опубликован на сайте ВЭФ.

Первый сценарий предполагает отказ от связей с Россией, а также Белоруссией: в таком варианте ожидается продление экспортных санкций и продолжение ухода с рынка международных компаний. Второй сценарий исходит из возможной «реабилитации» Москвы — в случае «убедительного» прекращения конфликта риск дальнейшей фрагментации мировой торговой системы снизится.

Третий путь, напротив, предполагает «реактивную фрагментацию»: санкции в этом варианте могут коснуться и тех государств, которые продолжают оказывать поддержку России. Четвертый сценарий предполагает более тесную интеграцию стран-союзников: они могут пойти на реформы, предполагающие общее регулирование в некоторых сферах.

Пятый вариант носит название «неприсоединившиеся нищие»: ряд государств — членов Всемирной торговой организации (ВТО) будут сотрудничать только с теми, кто разделяет их взгляды относительно «либерального мирового экономического порядка», другие же страны привилегий будут лишены.

Вопрос серьезной перестройки в мировых торговых отношениях возник после начала российской военной операции на Украине, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля. В ответ на действия Москвы страны Запада ввели ряд ограничений, затрагивающих экономическую и финансовую системы. Также о прекращении или приостановке работы в России в том или ином виде объявил ряд международных компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» покинет Россию после 30 лет работы
Курс рубля вырос
В Якутии нашли замену стандартам Голливуда
Общественник назвал причины блокировки YouTube патриотического концерта
«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада
Помощник Кадырова поблагодарил западные страны за поставленное Украине оружие
Полутораметровый кусок арматуры удалили из шеи жителя Подмосковья
Возлюбленный Меган Фокс показал маникюр за два миллиона рублей
Создатель АЗЛК-2141 описал свое видение нового «Москвича»
Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.