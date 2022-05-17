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На Алтае пройдет фестиваль фольклора и народных ремесел

Фестиваль фольклора и народных ремесел пройдет в Алтайском крае

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Фестиваль фольклора и народных ремесел «Алтайские плетёнки» состоится в Алтайском крае в конце мая. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на министерство культуры региона.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия пройдет с 27 по 29 мая и будет приурочено к празднованию Года культурного наследия народов России. В качестве площадки для фестиваля в этом году был выбран туристический комплекс «Усадьба Сокол».

Посетители смогут присоединиться к творческой лаборатории «Традиции русского гостеприимства», а также поводить хороводы. Завершится праздник фольклорной дискотекой с песнями и танцами под гармонь.

Фестиваль проводится уже в третий раз.

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Варвара Кошечкина
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