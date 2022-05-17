Россиянка бросила маленькую дочь в машине на полтора часа и ушла за покупками

В Уссурийске мать бросила двухлетнюю дочь в машине на полтора часа и ушла за покупками

Жительница Уссурийска бросила двухлетнюю дочь в машине на полтора часа и ушла за покупками. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Приморскому краю.

Одна из прохожих заметила маленькую спящую девочку в запертом автомобиле на улице Муданьцзянской и вызвала сотрудников полиции. Температура воздуха в Уссурийске к тому моменту поднялась выше 21 градуса.

Когда оперативники беседовали с очевидицей, вернулась мать двухлетней россиянки. Женщина пояснила, что ей не хотелось будить дочь, поэтому она оставила ее в салоне автомобиля.

Однако полицейских не устроил такой аргумент. Они выписали жительнице Уссурийска штраф в 1,5 тысячи рублей за неправильную парковку и составили протокол по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей.

Ранее в Челябинске мать избила водителя такси за отказ везти ее с ребенком без детского кресла.