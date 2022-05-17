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Глав департамента труда и социальной защиты населения Москвы отправили в колонию

Бывших московских чиновников приговорили к срокам по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Фото: Игорь Подгорный / ТАСС

Суд приговорил к срокам двух руководителей департамента труда и социальной защиты населения правительства Москвы Татьяну Барсукову и Елену Семкину по делу о гибели детей в Карелии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в июне 2016 года чиновницы были ответственны за организацию отдыха детей сирот, детей из многодетных и неблагополучных семей. Они не проконтролировали соблюдение исполнителем условий контракта на отдых несовершеннолетних в Карелии.

В результате 18 июня 47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро» с четырьмя сопровождающими отправились на двух каноэ в сплав по Сямозеру. Начался шторм, из-за которого каноэ перевернулись и дети оказались в ледяной воде. Выяснилось, что поход не был зарегистрирован в МЧС.

Погибли 14 детей, еще более 30 пострадали.

Бывших чиновниц признали виновными в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Барсукову отправили в колонию на четыре годам и шесть месяцев, а Семкину — на четыре года.

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Мария Рубникович
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