«Эксперт РА» присвоил Архангельскому ЦБК рейтинг на уровне ESG-II(c)

«Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG Архангельскому ЦБК на уровне ESG-II(c)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг ESG Архангельскому целлюлозно-бумажному комбинату (АЦБК) на уровне ESG-II(c), что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный. Об этом говорится в сообщении АЦБК.

Блок E (Environmental, Окружающая среда) оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG рейтинга АЦБК. Агентство выделило учёт показателей, влияющих на окружающую среду, который ведется на постоянной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также ежегодную верификацию отчетности о выбросах парниковых газов.

Основным документом, устанавливающим перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и материальные цели, достижение которых обеспечивается выполнением этих мероприятий, в АЦБК является Программа повышения экологической эффективности на 2021-2027 годы (ППЭЭ), согласованная с Министерством промышленности и торговли РФ. Программа включает 22 мероприятия, планируемый объем финансирования мероприятий ППЭЭ составляет 18,2 миллиарда рублей. В 2021 году в рамках ППЭЭ были реализованы все три запланированных мероприятия.

«Эксперт РА» позитивно оценило блок S (Social, Общество). Среди маркеров успешности - система оплаты труда в АЦБК, включая ежегодную индексацию заработной платы, концепцию премирования и доплат. Указанные документы имеют высокую детализацию, установлены четкие критерии.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает стопроцентное обеспечение сотрудников полисами добровольного медицинского страхования в САО «Медэкспресс» (ruA+ от Эксперт РА). В АЦБК совместно с АО «НПФ ВТБ Пенсионный фонд» (ruAAA от Эксперт РА) реализуется корпоративная пенсионная программа для работников предприятия, что также оценивается позитивно.

У сотрудников есть возможность получать дополнительное образование за счет комбината. Обучение проводится как по обязательным программам в соответствии с требованиями действующего законодательства, так и по потребности. Заключены договоры с Новодвинским индустриальным техникумом, с Северным (Арктическим) федеральным университетом на обучение сотрудников в магистратуре, развита система дистанционного обучения.

В 2020 году обучение прошли 61 процент сотрудников, в 2021 году — 45 процентов.

Агентство отмечает повышенный уровень социальной защищенности сотрудников Архангельского ЦБК. Им выплачивается материальная помощь при рождении ребенка, многодетным семьям, при необходимости проведений платной операции и обследования в размере 50 процентов, если они проводились не в рамках ДМС, в случае смерти работника, его близких родственников или бывших работников-пенсионеров. Работникам и их детям оплачивается один раз в два года проезд к месту проведения отпуска и обратно в пределах РФ, дети сотрудников обеспечиваются льготными путевками в детские оздоровительные лагери, предоставляется возможность бесплатно заниматься спортом (бассейн, спортзалы, тренажерный зал). С 2016 года на АЦБК работает программа «Жилье молодым специалистам» — компания осуществляет софинансирование жилищной программы для молодых семей.

Агентство положительно оценивает взаимодействие АЦБК с обществом. Ежегодно выделяются значительные средства на реализацию социальных программ по различным направлениям. В 2021 году на внутренние и региональные программы было направлено 439,2 миллиона рублей, из них на благотворительность — 129,3 миллиона рублей.

Компания проводит конкурс социальных инициатив «4Д», направленный на поддержку общественных проектов и идей волонтеров в Новодвинске и в Приморском районе. Совместно с «Новодвинским КЦСО» реализуется целевая программа «Вместе мы можем больше», в соответствии с которой выделяются средства на оплату медицинских услуг, лекарственных средств и приспособлений для адаптации детей-инвалидов.

Блок G (Governance, Корпоративное управление) оказывает умеренно позитивное влияние на уровень ESG рейтинга.

Качество стратегического планирования оценивается агентством нейтрально. Представлен проект Стратегии развития 2017-2025 годы, выделены три основных направления развития: производство картона, производство целлюлозы, энергетика, установлены конкретные цели. Разработка и утверждение самостоятельной стратегии в области устойчивого развития запланировано на 2022 год.

Качество риск-менеджмента АЦБК также оценивается как высокое. Разработан Стандарт СТП ИСМ 33-2020. «Планирование в области качества, охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья», регламентирующий выявление и оценку рисков, устанавливающий формы отчетности.

Агентство также отмечает, что отчеты АЦБК о выбросах парниковых газов ежегодно верифицируются независимой аудиторской компанией, в 2019-2020 годы верификатором выступил KPMG. Комбинат планирует в 2022 году опубликовать отчет о деятельности в области устойчивого развития по стандарту GRI за 2021 год.