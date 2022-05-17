Китайцы снова начали майнить биткоины вопреки запрету властей

Китай остался на втором месте в мире по объемам майнинга биткоина вопреки его запрету

Жители Китая снова начали майнить биткоины и другие криптовалюты вопреки прошлогоднему запрету властей, который должен был поставить крест на перспективах криптоиндустрии в стране, пишет Bloomberg.

На данный момент на Китай приходится 21,11 процента мирового рынка майнинга — против 37,84 процента у США. На третьем месте Казахстан с долей в 13,22 процента. Отмечается, что значительная часть операций является скрытой, что не мешает Китаю оставаться крупным центром майнинга.

Одним из способов майнинга после законодательного запрета является использование VPN-сервисов, скрывающих реальное расположение вычислительных мощностей. Государственные регуляторы не видят их активности, поскольку она отображается как зарубежная.

В сентябре прошлого года правительство Китая запретило майнинг криптовалют и любые операции с ними. Кроме того, зарубежные криптобиржи и другие финансовые компании не могут предоставлять резидентам Китая услуги, связанные с обращением криптовалют.

Пекин объяснял такой шаг излишней рискованностью криптовалют из-за повышенной волатильности их курсов и возможностью их использования для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.

