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Модель с обнаженной грудью прошлась по подиуму на показе Gucci

Британская модель Мисти Хит прошлась по подиуму на показе Gucci без нижнего белья

Фото: Salvatore Dragone / Gorunway.com

Британская модель Мисти Хит приняла участие в показе итальянского модного дома Gucci в откровенном образе. Фотографии дефиле публикует журнал Vogue.

19-летняя дочь солистки группы Texas Шарлин Спитери прошлась по подиуму без нижнего белья в комбинезоне из прозрачной ткани и накидке со стразами, которая прикрывала ее обнаженную грудь. В качестве обуви были выбраны кожаные сапоги на шнуровке на высоком каблуке. При этом на снимке видно, что на лице девушки нет макияжа, а ее волосы уложены волнами.

Подписчики манекенщицы восхитились ее внешним видом в комментариях под кадром с шоу, который она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). «Выглядишь потрясающе!», «Поздравляю тебя», «Самая красивая модель!», «Как я рада, что люди восхищаются натуральной красотой», «Самая лучшая», «Красотка», — высказывались они.

Известно, что при создании новой круизной коллекции Gucci Cosmogonie дизайнер Алессандро Микеле вдохновлялся космосом. Показ люксового бренда состоялся в замке Кастель-дель-Монте, расположенном в 16 километрах от города Андрия, Италия.

В марте супермодель Белла Хадид вышла на подиум в прозрачном платье без нижнего белья. Манекенщица приняла участие в показе модного дома Coperni. Фотографы запечатлели знаменитость на дефиле в прозрачном мини-платье черного цвета, покрытом блестящими пайетками и камнями, а также в латексных сапогах на высоком каблуке. При этом на ней не было бюстгальтера.

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Майя Пономаренко
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