На Кубани построят новый туристический маршрут от Тамани до Сочи

В Краснодарском крае в 2022 году запустят первую часть маршрута «Большая Кубанская тропа»

В 2022 году будет запущена первая часть туристического маршрута «Большая Кубанская тропа», который пройдет от Тамани до Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, пишет ТАСС.

Отмечается, что новый туристический маршрут «Большая Кубанская тропа» объединит турмаршруты от Тамани до Сочи и будет доступен для отдыхающих всех возрастов. Для путешественников будет построена вся необходимая инфраструктура, включая кемпинги, турбазы, приюты, гостевые дома и объекты питания. На данный момент пешеходную часть трассы проверяют специалисты Русского географического общества.

«Проект охватит большое количество природных, исторических и культурных памятников Краснодарского края, в том числе объекты "Золотого кольца Боспорского царства". Первый участок — от Тамани до Геленджика — планируют запустить уже в этом году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в мае сообщалось о том, что в станице Старокорсунской к лету 2023 года построят новый пляжный комплекс. Так, на берегу Краснодарского водохранилища разместят зону пляжного отдыха, детские и спортивные зоны, пункты проката, медиков и спасателей.