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В Госдуме предложили признать НАТО враждебной и русофобской коалицией

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал признать НАТО враждебной и русофобской коалицией
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил объявить НАТО враждебной, экстремистской и русофобской коалицией. Об это он заявил РИА Новости.

«У истоков создания НАТО стояли высокопоставленные чиновники нацистской Германии. Их мечта о взятии реванша за поражение во Второй мировой войне со временем стала главной идеей курса и политики НАТО. Мы должны признать альянс агрессивной, нацистской, экстремистской и русофобской коалицией. Локомотивом НАТО являются гитлеровские идеи построения однополярного мира», — призвал Шеремет.

По мнению парламентария, страны-участницы Североатлантического альянса всегда будут ненавидеть Россию. Шеремет уверен, что страна мешает другим государствам поработить мир и все человечество.

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Марина Совина
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