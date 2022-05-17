В Госдуме предложили признать НАТО враждебной и русофобской коалицией

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет призвал признать НАТО враждебной и русофобской коалицией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил объявить НАТО враждебной, экстремистской и русофобской коалицией. Об это он заявил РИА Новости.

«У истоков создания НАТО стояли высокопоставленные чиновники нацистской Германии. Их мечта о взятии реванша за поражение во Второй мировой войне со временем стала главной идеей курса и политики НАТО. Мы должны признать альянс агрессивной, нацистской, экстремистской и русофобской коалицией. Локомотивом НАТО являются гитлеровские идеи построения однополярного мира», — призвал Шеремет.

По мнению парламентария, страны-участницы Североатлантического альянса всегда будут ненавидеть Россию. Шеремет уверен, что страна мешает другим государствам поработить мир и все человечество.