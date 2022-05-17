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В Москве начал исчезать один тип квартир

Московские застройщики начали отказываться от реализации квартир с отделкой

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Московские девелоперы решили отказаться от реализации одного типа квартир — из столицы начали исчезать новостройки с отделкой. Об этом сообщила пресс-служба сервиса ЦИАН, данные исследования передает РИА Новости.

Убрать объекты с отделкой с продажи застройщиков вынудили рост цен на отделочные материалы и сложности с поставками импортных товаров. На фоне санкций доля недвижимости с готовым ремонтом на первичном рынке Москвы снизилась с 64,9 до 59,6 процента. В мае в столице выставлено на продажу 160 таких объектов.

Крупные девелоперы «Донстрой» и «Инград» полностью перестали предлагать жилье с отделкой, AFI Development отказались реализовывать часть таких проектов. В начале марта доля квартир с ремонтом в этих компаниях в среднем составляла 25 процентов.

Московскими лидерами по количеству предлагаемых объектов с отделкой стали компании «Самолет» (100 процентов), MR Group (100 процентов) и ПИК (98 процентов). Отмечается, что последний застройщик перестал продавать меблированное жилье, сославшись на неустойчивую стоимость мебели и бытовой техники. Эксперты ЦИАН считают, что решение девелоперов отказаться от реализации объектов с отделкой — временная мера.

В середине апреля из-за подорожавших материалов и проблем с поставками квартиры с отделкой прекратила предлагать компания «Гранель», однако в начале мая девелопер вернул данный тип жилья в продажу.

Александра Качан
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