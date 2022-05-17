Раскрыты подробности закона о новой общероссийской молодежной организации

Депутат Останина заявила, что закон о новой организации молодежи разрабатывали все фракции

Законопроект о единой общероссийской детской молодежной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено. Такие подробности раскрыла РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, законопроект является межкомитетским и межфракционным. «Четыре комитета вносят законопроект — комитет по делам семьи, женщин и детей, по молодежной политике, по вопросам общественных и религиозных объединений и по просвещению», — пояснила она.

Депутат уточнила, что в разработке проекта участвовали все пять думских фракций. По ее словам, авторы проекта пока не сошлись в названии организации, однако он «уже определяет основные цели, задачи и структуру организации». «Профильным министерством, которое будет заниматься этой организацией, будет Минпросвещения», — пояснила Останина.

Она также отметила, что организация объединит все молодежные организации, в нее смогут вступать дети от 6 лет. Структура будет напоминать Пионерию, резюмировала она.

О планах создать новое общероссийское движение детей и молодежи 16 мая сообщило РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ходом обсуждения инициативы. Отмечалось, что официально о возможности появления новой структуры может стать известно 19 мая — в этот день, как ожидается, в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект.

Во вторник, 17 мая, «Интерфакс» сообщил, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганова по секрету рассказали о возрождении пионерии. По его словам, соответствующий указ можно ожидать к 100-летию движения. Политик также уточнил, что речь может идти и о пионерах, а также о «жуковцах» и «гагаринцах». «Но суть таких организаций одна — любить родину, хорошо трудиться», — заключил он.