Экс-главу российского Красного Креста приговорили к условному сроку

Экс-главу российского Красного Креста осудили условно за попытку мошенничества

В Москве бывшую главу российского Красного Креста (РКК) Раису Лукутцову приговорили к четырем годам условно за попытку продажи по заниженной цене санатория «Дружба» в Подмосковье. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уголовное дело было возбуждено в январе 2021 года после завершения процедуры банкротства санатория.

По данным издания, в 2008 году Лукутцова зарегистрировала два ООО — «РКК Дружба» и «Дружба». Им российский Красный Крест передал права на свой главный актив — одноименный санаторий на берегу Клязьминского водохранилища. Однако в феврале 2019 года все «Дружбы» признали банкротами.

Лукутцова обратилась в суд и попросила разрешение на продажу санатория, но ей напомнили, что это возможно лишь после удовлетворения требований кредиторов. Тогда экс-глава РКК решила действовать самостоятельно.

Узнав, что известный врач ищет помещение для частной клиники, она вышла с ним на связь и убедила его купить «Дружбу» за 135 миллионов рублей. Из них 70 миллионов она велела перечислить на «удовлетворение требований кредиторов», а 65 миллионов — лично ей.

Посоветовавшись с юристами, врач обратился в полицию. Сделка прошла под контролем оперативников. 28 мая 2021 года 73-летнюю Лукутцову задержали при получении первой части суммы.

Ее признали виновной в попыткой особо крупного мошенничества. Суд принял во внимание возраст и болезни подсудимой и назначил условный срок.