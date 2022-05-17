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Названа стоимость летнего отдыха в российских санаториях

Подмосковье названо самым дорогим направлением России для санаторного отдыха летом

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Стало известно о максимальном спросе на отдых в санаториях среди россиян за последнее время — 2022 год может стать рекордным по загрузке оздоровительных учреждений. Об этом сообщается на сайте «Санатории-России.рф».

В этом году наблюдается интерес к оздоровительному отдыху в некурортных регионах страны. Эксперты назвали стоимость проживания в санаториях в предстоящем летнем сезоне.

Например, санаторный отдых на Урале обойдется в пределах 4,5-5,4 тысячи рублей в сутки, в Калининградской области — в 4,7 тысячи рублей. Самым высокобюджетным регионом оказалось Подмосковье, где средняя стоимость размещения достигает 5,9 тысячи рублей за ночь.

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Республика Алтай и Алтайский край считаются самыми дорогими направлениями Сибири — средняя стоимость суточного размещения в санаториях составляет около 5,5 тысячи рублей на одного человека.

В качестве более бюджетных регионов специалисты выделили Саратовскую область (3,1 тысячи рублей за сутки), Орловскую область (три тысячи рублей) и Забайкальский край (2,9 тысячи).

«Высокий спрос обнажил давнюю проблему отрасли, которая заключается в острой нехватке здравниц уровня четыре и пять звезд», — рассказал руководитель Ассоциации «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

Ранее в апреле Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала Кисловодск самым популярным направлением для санаторного отдыха внутри страны. Минимальная стоимость суток оздоровительного тура с проживанием, питанием и санаторно-курортным лечением начинается от трех тысяч рублей с человека.

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Мария Гейн
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