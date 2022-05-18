В Белоруссии запретили продавать книгу «1984»

«Наша Нiва»: в Белоруссии запретили продавать книгу Джорджа Оруэлла «1984»

В Белоруссии запретили продавать книгу британского писателя Джорджа Оруэлла «1984». Об этом сообщает газета «Наша Нiва» со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.

«Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. "1984". Об исполнении сообщить не позднее 19 мая», — говорится в приказе.

Издание пояснило, что не публикует копию приказа о запрете книги «из соображений безопасности людей, которые передали его». Отмечается, что пока неизвестно, сколько книжных магазинов получили подобное распоряжение.

В антиутопии Оруэлла «1984» описывается тоталитарное общество, где жители лишены гражданских прав и индивидуальности, они обязаны подчиняться властям и поддерживать культ Большого Брата. «Война — это мир», «Свобода — это рабство» и «Большой Брат наблюдает за тобой» — эти выражения из произведения давно превратились в афоризмы.

В СССР книга была запрещена до 1987 года. На белорусский язык роман был переведен в 1992 году переводчиком Сергеем Шупой.