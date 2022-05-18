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Комиссар по правам человека призвала Лондон отменить экстрадицию Ассанжа в США

Комиссар СЕ по правам человека Миятович призвала Лондон не экстрадировать Ассанжа в США
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в официальном письме министру внутренних дел Британии Прити Пател призвала отменить последнее судебное решение и не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Письмо опубликовано на официальном сайте европейского органа.

По мнению комиссара, проблематика судебного разбирательства против Ассанжа подняла важные вопросы о необходимости журналистов, которые публикуют засекреченную информацию в общественных интересах, в том числе информацию о нарушениях прав человека. Она выразила уверенность, что если Лондон позволит экстрадицию, то это повлияет на свободу СМИ.

«Моя позиция заключается в том, что, принимая во внимание как более широкие последствия [для деятельности СМИ], так и учитывая опасения, высказанные независимыми экспертами по поводу обращения с Ассанжем после экстрадиции, правительство Соединенного Королевства не должно допускать его экстрадиции в США. Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа», — говорится в письме.

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21 апреля Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ассанжу инкриминируются преступления, связанные с раскрытием секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения.

В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, WikiLeaks опубликовала переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно.

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Дмитрий Сотак
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