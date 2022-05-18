Гастроэнтеролог рассказал об опасности острой боли в животе

Гастроэнтеролог Черемушкин посоветовал вызвать скорую при боли в животе

При острой боли в животе медлить с обращением к медикам нельзя, заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин, передает радио Sputnik.

По его словам, этот симптом может свидетельствовать о перитоните, аппендиците, перфорации полого органа, остром панкреатите или другом опасном для жизни заболевании. «Если у вас возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет даже ходить, необходимо срочно вызвать скорую», — рассказал эксперт.

Специалист посоветовал обращаться в поликлинику, даже если болезненные ощущения в животе не очень интенсивные. Особое внимание нужно обратить, если боль возникает с определенной периодичностью, повторяется. Кроме того, она может начинаться в ночное время, из-за чего пациент проснется.

Врач рекомендовал самостоятельно снимать боль в животе с помощью спазмолитиков только до тех пор, пока специалист не назначит лечение. Черемушкин добавил, что эти лекарства «ретушируют» картину болезни.

Врач объяснил, что иногда неприятные ощущения в животе появляются у здоровых людей. Они чувствуют вздутие, дискомфорт, боль в животе.

В этом случае можно немного подождать и понаблюдать за состоянием. «Если впервые возникшая боль в животе не проходит в течение 15-30 минут, лучше обратиться к специалисту», — подчеркнул он.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что медицинская помощь необходима, если боль локализуется в правой нижней части живота, если в кале или рвотных массах имеются следы крови, а также если присутствуют любые проблемы с мочеиспусканием.