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Нынешних европейских политиков назвали «политическим детским садом»

Политолог Межевич назвал нынешних руководителей стран ЕС «политическим детским садом»

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что в 1990-х годах в Европе было большое количество отличных политиков, а нынешних руководителей стран Евросоюза (ЕС) он назвал «политическим детским садом».

«Многие европейские политики в 1990-х годах были настоящими глыбами, например, Гельмут Коль — тогдашний канцлер ФРГ. Теперь на место политических гигантов пришли какие-то плохо образованные и непредсказуемые люди — политический детский сад во всех отношениях», — заявил политолог.

Ранее представители министерства финансов США поделились планами предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от экспорта сырья.

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Марина Совина
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