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В Белоруссии начался суд над группой обвиняемых в терроризме

В Гродно начался судебный процесс над 12 обвиняемыми в терроризме
Николай Автухович

Николай Автухович. Кадр: Радыё Свабода / YouTube

В Белоруссии начался суд над группой людей, обвиняемых в терроризме. Об этом сообщает БЕЛТА.

Процесс проходит в Гродно. На скамье подсудимых находятся 12 человек, известные как «группа Автуховича». Активист из Волковыска Николай Автухович обвиняется по 12 уголовным статьям, шесть из которых касается особо тяжких преступлений, а одна предусматривает высшую меру наказания — расстрел или пожизненное лишение свободы.

Автуховичу, в частности, вменяется совершение акта терроризма, измена государству, покушение на захват власти неконституционным путем и создание преступной организации.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», среди подсудимых священник и две пенсионерки. Фигуранты уголовного дела были задержаны в декабре 2020 года. Тогда власти объявили, что раскрыли террористическую группировку, которая поджигала машины и дома сотрудников милиции в Гродненской области.

По версии следствия, осенью 2020 года Автухович вместе с соратниками облили зажигательной смесью и подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный дом в Волковыске, принадлежащие милиционеру, а затем изготовили самодельную бомбу на основе тротиловой шашки и неустановленного детонатора и взорвали принадлежавший другому сотруднику милиции Skoda Octavia.

В 2020 году в Белоруссии состоялись президентские выборы. После того как ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко, в стране начались массовые протесты. Ряд оппозиционных политиков и активистов были приговорены к длительнымитюремным срокам или бежали за границу.

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София Сарджвеладзе
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