Синоптик спрогнозировала заморозки в Москве

Синоптик Волосюк спрогнозировала ночные заморозки в Москве 21 и 22 мая

В Москву в субботу, 21 мая, и в воскресенье, 22 мая, придут ночные заморозки. Такую погоду спрогнозировала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, ее цитирует РИА Новости.

Синоптик объяснила, что до конца недели в столицу продолжит поступать сырой и холодный арктический воздух — из-за этого температура будет на пять-шесть градусов ниже многолетних значений.

«Начиная с пятницы возрастет угроза ночных заморозков на территории столичной области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до одного-четырех градусов, а на территории области возможно понижение температуры местами до минус одного-двух градусов», — сказала Волосюк.

Она спрогнозировала до плюс 15 градусов в Москве в дневные часы, в Подмосковье воздух может прогреться до 12-17 градусов тепла.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал россиянам о погоде летом. По его словам, в июне в центральную часть страны придет теплое и нежаркое лето. Температура воздуха в столице будет соответствовать климатической норме и держаться на уровне 21,7 градуса тепла днем и плюс 11,5 градуса ночью.