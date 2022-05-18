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Штурм спецназовцами квартиры с проститутками в Петербурге попал на видео

Спецназовцы взяли штурмом бордель в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге спецназовцы взяли штурмом квартиру, в которой был организован бордель, чтобы задержать хозяев притона. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видео попал момент, когда сотрудники МВД России вскрыли дверь и ворвались в квартиру. Там полицейские застали подозреваемых в организации занятий проституцией и сотрудниц притона.

По предварительным данным, такие квартиры для оказания интим-услуг были организованы на улицах Марата, Пушкинской, набережной Фонтанки и Московском проспекте.

Мария Рубникович
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Штурм спецназовцами квартиры с проститутками в Петербурге попал на видео
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