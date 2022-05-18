Найден необычный способ борьбы с изменением климата

В Британии решили бороться с изменением климата с помощью водорослей

В Британии нашли необычный способ бороться с изменением климата — недалеко от шотландского города Обан открыли академию по производству морских водорослей, которые способны забирать вредные вещества из атмосферы, сообщает CNBC.

Проект решило финансировать британское правительство, выделившее 407 тысяч фунтов стерлингов (около 32,6 миллиона рублей). Он будет развиваться под управлением Шотландской ассоциации морских наук в партнерстве со своей дочерней компанией SAMS Enterprise, а также учебным заведением UHI Argyll.

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США заявили, что морские водоросли «невероятно эффективно» всасывают углекислый газ и используют его для своего роста. Кроме того, отметили в организации, морские водоросли поглощают азот и фосфор.

Развитие проекта связано с рядом преимуществ. Полезные свойства водорослей будут использоваться не только для борьбы с изменением климата, но и для производства и продажи коммерческих продуктов. В академии по производству морских водорослей надеются, что их деятельность сможет принести пользу планете.

При этом в будущем отрасль может столкнуться с проблемами. В некоторых случаях виды морских водорослей, выращенные вне их естественного ареала, становятся инвазивными. Кроме того, существует небольшой риск того, что морские водоросли будут запутывать охраняемые виды, однако ни одного задокументированного случая подобного явления зафиксировано не было.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2020 год, производство водорослей — крупный бизнес, сильнее всего развитый в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в США. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США назвало производство водорослей самым быстрорастущим сектором аквакультуры.

В отчете ООН отмечается, что мировое производство морских водорослей выросло с 10,6 миллиона тонн в 2000 году до 32,4 миллиона тонн в 2018 году. При этом в последние годы рост замедлился — в 2018 году по сравнению с 2017 годом показатель сократился на 0,7 процента.

Ранее в мае генеральный секретарь ООН Гутерриш предупредил о приближении климатической катастрофы. Он отметил зафиксированные в 2021 году рекордные значения по подъему уровня моря, росту температуры океана, концентрации парниковых газов и увеличению кислотности воды в океане.