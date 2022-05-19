Названа альтернатива Европе для сбыта российской нефти

Глава «Газпром нефти» Дюков назвал Азию альтернативой Европе для сбыта российской нефти

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков назвал страны Азии альтернативным Европе рынком сбыта продукции компании. Его слова приводит ТАСС.

«Все мы знаем, что рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, и в этой связи рынок Азии, скажем так, является наиболее перспективным. В том числе и туда мы перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», — отметил Дюков.

По его словам, покупатели на других континентах способны создавать достаточный спрос на российскую нефть: «Поэтому мы продолжаем тот естественный процесс, который начался еще какое-то время назад, — переориентацию наших грузопотоков на новые рынки».

В настоящее время Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Одной из главных его составляющих должен стать запрет на импорт российской нефти. Однако стран — члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах такого эмбарго.

