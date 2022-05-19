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Названа альтернатива Европе для сбыта российской нефти

Глава «Газпром нефти» Дюков назвал Азию альтернативой Европе для сбыта российской нефти
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков назвал страны Азии альтернативным Европе рынком сбыта продукции компании. Его слова приводит ТАСС.

«Все мы знаем, что рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, и в этой связи рынок Азии, скажем так, является наиболее перспективным. В том числе и туда мы перенаправляем те объемы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», — отметил Дюков.

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По его словам, покупатели на других континентах способны создавать достаточный спрос на российскую нефть: «Поэтому мы продолжаем тот естественный процесс, который начался еще какое-то время назад, — переориентацию наших грузопотоков на новые рынки».

В настоящее время Евросоюз готовит шестой пакет санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Одной из главных его составляющих должен стать запрет на импорт российской нефти. Однако стран — члены ЕС пока не смогли договориться о параметрах такого эмбарго.

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Платон Щукин
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