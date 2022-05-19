Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе своих детей

Получить бесплатную путевку в детский лагерь «Орленок» можно за достижения в учебе

Россиянам рассказали о способе получить бесплатную путевку в детский лагерь в летний период. Подробности раскрывает интернет-портал 93.ru.

Так, сэкономить на отдыхе своих детей можно, отправив их в один из федеральных детских лагерей — «Смена» в Сукко, «Орленок» в Туапсинском районе, «Артек» в Крыму и «Океан» в Приморском крае. Отмечается, что бесплатными поездками поощряют детей за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Кроме того, получить путевку можно по региональной квоте либо от тематических партнеров — компаний-организаторов смен лагеря.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью бесплатного отдыха, в первую очередь следует зарегистрироваться в системе «Путевка» на сайте выбранного лагеря. Далее необходимо заполнить личный профиль, указав все достижения за последние три года: грамоты и дипломы, и подать заявку.

«Если попасть в лагерь бесплатно не получилось, на сайте можно купить путевку. Вот только стоит это недешево», — отметили авторы материла. Так, двадцатидневная смена в «Орленке» обойдется от 70 тысяч рублей, в «Смену» можно отправиться за 79,8 тысячи рублей. Отмечается, что в цену включено проживание, пятиразовое питание, образовательные программы и профилактические медосмотры.

Ранее в апреле сообщалось, что россияне вернули по программе детского туристического кешбэка в 2022 году рекордную сумму — более трех миллиардов рублей. Так, с момента старта продаж 31 марта и по 26 апреля соотечественники приобрели 208 тысяч путевок в детские лагеря.