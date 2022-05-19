Российские банки стали чаще проверять из-за валюты

ЦБ РФ увеличил число проверок кредитных организаций на фоне ограничений валютных операций

Центральный банк России стал чаще приходить в кредитные организации с проверками: за неполный второй квартал их прошло 18, тогда как в первом квартале всего 8, а в последнем квартале прошлого года — 13, следует из статистики регулятора, на которую обратило внимание РБК.

Притом в период с 22 февраля по 15 апреля сообщений о проверках не было — вероятно, ЦБ прерывал проведение надзорных мероприятий после начала специальной военной операции России на Украине и введения жестких санкций против крупных игроков. Представитель регулятора пояснил, что от проведения плановых проверок сейчас решено отказаться, однако по необходимости Банк России «проводит внеплановые проверки, в том числе по вопросам соблюдения кредитными организациями ограничительных мер на валютные операции».

Источники в банках подтверждают увеличение активности именно по этому вопросу. Инспекторы выясняют, насколько корректно участник рынка соблюдает введенные весной ограничения на выдачу наличной валюты и валютные переводы, уточнил один из собеседников РБК. Еще один источник пояснил, что «раньше вообще такого не было», а проверки касаются именно валюты: сотрудники регулятора смотрят также, чтобы в соответствии с требованиями продавалась только та валюта, которая поступила после 9 апреля.

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов пояснил, что в целом интенсивность выездных инспекций ЦБ сейчас значительно ниже, чем в период до пандемии. Небольшой рост числа проверок может быть связан еще и с тем, что качество и эффективность «стандартного дистанционного надзора ограничиваются в условиях, когда отчетность кредитных организаций не в полной мере отражает имеющиеся и потенциальные проблемы». Кроме того, проверки ЦБ могут касаться и борьбы с выводом капитала за рубеж, а также импортозамещения иностранного программного обеспечения.

В ЦБ в начале мая, в свою очередь, сообщили, что в первом квартале стали получать больше жалоб от населения. Общее число жалоб, поступивших в Банк России, на годовом уровне выросло почти на 40 процентов и приблизилось к 95 тысячам.

В регуляторе объясняли, что рост отчасти вызван санкциями и повышением неопределенности. Самые распространенные «санкционные» темы обращений — отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах.