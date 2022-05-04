Россияне стали чаще жаловаться на банки

Центробанк сообщил о росте числа жалоб в первом квартале почти на 40 процентов

В первом квартале текущего года россияне стали чаще жаловаться в Центральный банк. Общее число жалоб, поступивших в Банк России, на годовом уровне выросло почти на 40 процентов и приблизилось к 95 тысячам, сообщается в Telegram-канале регулятора.

В регуляторе объяснили, что рост отчасти вызван санкциями и повышением неопределенности. На кредитные организации стали жаловаться на 15,5 процента чаще, самые распространенные «санкционные» темы обращений — отказ в выдаче средств с валютного вклада или с банковского счета, а также отсутствие наличных в банкоматах. Притом при исключении соответствующей тематики количество жалоб на банки осталось на уровне первого квартала прошлого года, а жалоб по потребительскому кредитованию стало гораздо меньше.

Жалобы на участников рынка ценных бумаг выросли более чем в семь раз, в основном из-за ограничений на сделки с иностранными бумагами и приостановкой торгов на российском рынке. Жалобы на страховщиков выросли на 33 процента, что в основном связано с отказами в заключении договора ОСАГО и проблемами с оформлением электронных полисов.

В конце апреля сообщалось, что Центробанк готовит новую инициативу относительно возврата средств, украденных мошенниками: регулятор намерен установить для банков обязательный срок возврата денег. Если факт перевода средств без согласия клиента установлен, то кредитная организация должна вернуть ему деньги в течение 30 дней.