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В Дербенте появится канатная дорога

В дагестанском Дербенте в 2025 году планируют построить канатную дорогу

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В дагестанском Дербенте в 2025 году может заработать канатная дорога. Как сообщает ТАСС, в республике ожидают, что с ее запуском турпоток в город возрастет вдвое.

«Срок реализации проекта "Строительство канатной дороги в Дербенте" предположительно 2023-2025 годы. Протяженность канатки составит 2850 метров с пропускной способностью 500 человек в час. Канатная дорога создаст все условия для увеличения туристического потока в 2 раза к 2025 году в рамках комплекса мероприятий по развитию туристического потенциала Дербента и снизит антропогенное воздействие на объекты культурного наследия и городскую экологию», — рассказали в Минтуризма республики.

В министерстве также рассказали, что канатная дорога позволит создать удобный туристический маршрут от набережной к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО — цитадели Нарын-кала.

О планах построить дорогу сообщалось еще в 2019 году. Сначала планировалось, что работы завершат в 2024 году, однако сроки реализации проекта сдвинули, в том числе из-за пандемии коронавируса.

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Варвара Кошечкина
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