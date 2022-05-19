В Москве заявили о прекратившем существование «нормандском формате»

РИА Новости: в Москве заявили о больше не существующем «нормандском формате»

«Нормандский формат» и контактная группа прекратили существование, заявил источник РИА Новости в Москве в ответ на призывы посла Украины в ФРГ Андрея Мельника возобновить формат.

«"Нормандский формат", как и контактная группа, больше не существует. Они занимались урегулированием внутриукраинского конфликта на востоке страны, которое было сорвано Киевом», — рассказал собеседник агентства. Он заметил, что после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) эти механизмы стали неактуальны.

Источник добавил, что тот факт, что Германия и Франция поставляют оружие Украине, сам по себе «не способствует перемирию».

Ранее Мельник в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) призвал возобновить работу «нормандского формата» для заключения перемирия. Он также отметил важность того, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц в скорейшем времени посетил Киев.

17 мая Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров назвали условие урегулирования украинского конфликта. Они посчитали, что это возможно лишь при условии завершения боевых действий со стороны России и вывода российских войск.

«Нормандским форматом» называют переговоры по мирному урегулированию на Украине с участием представителей России, Украины, Германии и Франции. Впервые главы этих государств обсуждали вместе эту проблему в июне 2014 года в Нормандии на торжествах, посвященных 70-летию высадки союзнических войск.