В России пообещали продолжить экспортировать продовольствие

Вице-премьер Абрамченко сообщила, что РФ продолжит экспортировать излишки продовольствия

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна продолжит экспортировать излишки производимого в РФ продовольствия. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, для этого будут найдены новые маршруты и новые возможности в других государствах. Она отметила, что Россия всегда была крупнейшим производителем сельхозпродукции.

«Мы вкладывали большие инвестиции в АПК как раз для того, чтобы накормить себя, а излишки реализовывать за рубеж. Мы на экспорте продовольствия получаем средств в бюджет больше, чем по некоторым другим направлениям», — сказала она.

Абрамченко добавила, что на сегодняшний день интерес к российскому продовольствию в мире растет. По ее словам, антироссийские санкции, которые были введены в 2014 году, дали новый импульс для развития отечественным производителям.

Вице-премьер рассказала, что в настоящее время Россия продает не только минеральные удобрения, зерновые культуры и растительное масло, а также и другие товары. «Например, сегмент кондитерских товаров. Наша продукция стала очень популярна в мире, потому что мы производим качественно и потому что они стали конкурентоспособными», — сказала она. Абрамченко также призвала не бояться санкций.