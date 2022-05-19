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Россиянин предстанет перед судом за застреленного из самодельного ружья гостя

В Кемеровской области 52-летний россиянин пойдет под суд за убийство гостя из ружья

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кемеровской области 52-летний россиянин предстанет перед судом за убийство 43-летнего мужчины. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемый пригласил к себе домой гостей и устроил застолье. После изрядного количества выпитого алкоголя он неожиданно для всех вошел в комнату с заряженным самодельным ружьем, из которого выстрелил в одного из мужчин, сидевших за столом. Находившиеся в доме женщины вызвали скорую помощь, но к моменту приезда медиков жертва преступления скончалась.

Подозреваемого задержали. СКР возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство») и 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия») УК РФ. В ходе расследования обвиняемый заявил, что ружье он якобы нашел и просто хранил его дома. Однако баллистическая экспертиза установила, что оружие является самоделкой, стреляющей патронами 12-го калибра.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает региональное управление СКР.

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Владимир Седов
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