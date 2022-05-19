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Мэр Донецка заявил о попавшем под обстрел автобусе

Мэр Донецка сообщил, что два пассажира пострадали при обстреле автобуса

Фото: Telegram-канал «Алексей КулемZин»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что пассажирский автобус попал под обстрел со стороны украинских войск. Сообщение опубликовано в Telegram-канале главы города.

Автобус находился в районе поселка Грабари. Два пассажира пострадали. Водитель отвез их в больницу. «Обшивка автобуса также посечена осколками», — написал Кулемзин.

Ранее губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил, что один человек погиб при обстреле приграничного села Теткино. Еще несколько человек получили ранения.

По предварительным данным, погибшим оказался водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод.

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Алевтина Запольская
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