Полиция задержала ограбившего офис кредитной организации россиянина
В подмосковном Ступино сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Тверской области, подозреваемого в ограблении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
По версии следствия, россиянин в медицинской маске и бейсболке ворвался в офис компании и, угрожая сотруднице расправой, потребовал отдать ему деньги. Получив 18 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.
По предварительным данным, мужчина знал, что в офисе нет охраны, так как ранее оформлял там кредит.
Грабителя выследили, изучив записи с камер видеонаблюдения. На допросе задержанный заявил, что украденные деньги потратил на оплату съемного жилья.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемого заключили под стражу.