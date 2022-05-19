Полиция задержала ограбившего офис кредитной организации россиянина

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, ограбившего офис кредитной организации

В подмосковном Ступино сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Тверской области, подозреваемого в ограблении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

По версии следствия, россиянин в медицинской маске и бейсболке ворвался в офис компании и, угрожая сотруднице расправой, потребовал отдать ему деньги. Получив 18 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

По предварительным данным, мужчина знал, что в офисе нет охраны, так как ранее оформлял там кредит.

Грабителя выследили, изучив записи с камер видеонаблюдения. На допросе задержанный заявил, что украденные деньги потратил на оплату съемного жилья.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемого заключили под стражу.

