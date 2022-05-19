Модель подверглась нападкам в сети за слишком привлекательную внешность

Daily Star: модель OnlyFans Карла Беллуччи пожаловалась на травлю в соцсетях

Британская модель Карла Беллуччи пожаловалась, что подверглась нападкам в сети из-за слишком привлекательной внешности. Об этом она рассказала в интервью Daily Star.

Известно, что 40-летняя мать четверых детей зарабатывает, публикуя откровенные фото и видео на платформе OnlyFans. При этом женщина заявила, что ее красота — главная причина того, что она стала жертвой постоянной травли в соцсетях. «Если бы я была толстой и беззубой, меня бы любили больше», — отметила Беллуччи.

В то же время блогерша объяснила, что негатив исходит в основном от среднестатистических домохозяек, которые критикуют ее в комментариях, завидуя подтянутому телу. По этой причине пользовательница сети назвала себя самой ненавистной женщиной Британии. «Меня никогда не оскорбляют привлекательные девушки. Как правило, это делают те, у кого есть комплексы. Займите себя чем-нибудь, принесите пользу себе и другим», — добавила модель.

В апреле модель OnlyFans Фенелла Фокс перестала брить подмышки и разбогатела. Девушка рассказала, что регулярно подвергается критике за растительность на теле как в сети, так и в реальной жизни. Однако благодаря отказу от эпиляции ей удалось увеличить доход в восемь раз, при этом работать, по ее словам, стало веселее и проще.

