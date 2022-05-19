Новый пресс-секретарь Белого дома подверглась критике за слова об инфляции

Американцы сочли нового пресс-секретаря Белого дома профнепригодной из-за слов об инфляции

Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос об инфляции. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В частности, репортер телеканала Питер Дуси спросил ее о недавнем заявлении президента США Джо Байдена, предложившем поднять налоги для богатейших корпораций в целях борьбы с инфляцией. «Как именно повышение налогов для корпораций уменьшит стоимость бензина, подержанного автомобиля и продуктов питания для обычных американцев?», — уточнил журналист.

На это Карин Жан-Пьер не смогла дать четкий ответ, ограничившись общими словами о необходимости поддержания справедливых налогов. При этом в своей речи она обратила особое внимание на тех, кто обеспокоен изменениями климата. В результате пользователи Twitter подвергли критике официального представителя Белого дома и сочли ее профнепригодной.

«Вот что происходит, когда вас назначают на работу не из-за вашей квалификации, а из-за чего-то другого», — отметил пользователь @JamesDonovan18. «Она проделала большую работу, прочитав ответ. Бьюсь об заклад, он думает, что инфляция — это то, что происходит с воздушным шаром», — заявил юзер @RedsFan1967. «Она отлично впишется в эту администрацию!», —

посчитала пользователь @RobinBlack2487.

Кроме того, старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было «мучительно смотреть». А специалист по коммуникациям Мэтт Уитлок, работающий с республиканцами, предположил, что пресс-секретарь Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот.

Предыдущий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки завершила работу на своей должности 13 мая. По неподтвержденной информации, Псаки покинула пост ради журналистской карьеры.